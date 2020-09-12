AA 12 Eylül 2020 Cumartesi 07:36 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 07:59

Şeyhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın Filistinlilere karşı ihanet, şehitleri ve esirleri sırtından vurmak olduğunu kaydetti.

Filistinlilerin yüzyılın anlaşmasına karşı direniş için birleştikleri bir zamanlamaya dikkati çeken Şeyhi, bazı devletlerin geri dönerek böyle hassas bir dönemde onlara ihanet ettiklerini belirtti.

Şeyhi, Bahreyn ve daha önceden de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD Başkanı Donald Trump'a ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya önlerindeki zorlu seçim dönemlerinde bedelsiz hizmet ettiklerini vurguladı.

Normalleşme anlaşmalarının rejimlerin anlaşması olarak kalacağını belirten Şeyhi, Bahreyn ve BAE halklarının bu adımı kesinlikle reddetmeye devam edeceklerini dile getirdi.



- ÜRDÜN

Ürdün, İsrail ile tüm barış anlaşmaları ve Bahreyn ilişkilerindeki normalleşmenin etkisinin Tel Aviv'in yapacaklarına bağlı olduğunu açıkladı.

Son normalleşme anlaşmasına ilişkin Ürdün'ün yaptığı ilk yorum Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi'den geldi.

Safadi, "İşgal olduğu gibi kalır, İsrail barış sürecinin dayandığı temelleri yıkıp toprakları ilhaka, yerleşimlerin inşa ve genişletilmesine ve Mescid-i Aksa'ya karşı ihlallere devam ederse çatışma tırmanacak ve derinleşecektir. Bölge halklarının kabul ettiği, bölgesel ve uluslararası zorunluluk olan adil bir barışı bölge kesinlikle göremeyecektir." ifadelerini kullandı.

"SÖZDE YÜZYILIN ANLAŞMASININ KABUL EDİLDİĞİNİN RESMEN İLANI"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile aralarında gerçekleşen normalleşmenin sözde yüzyılın anlaşmasının kabul edildiğinin resmen ilanı olduğunu söyledi.

Filistin resmi televizyonuna konuşan Ureykat, ABD'nin Bahreyn ve İsrail arasındaki normalleşmeyi duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ureykat, "Bahreyn ve BAE'nin normalleşmesi yüzyılın anlaşmasının resmen kabulünün ilanıdır" ifadelerini kullandı.

"Bu, Filistin davasına ve Filistin'in sırtına zehirli hançer saplamak anlamına gelir" diyen Ureykat, BAE'nin yapmış olduğu gibi bunu Bahreyn Krallığı'nın da yapmaya hakkı olmadığını dile getirdi.

Ureykat, normalleşmenin Mescidi Aksa'nın, Kıyamet Kilisesi'nin ve Resülullah'ın miraca çıktığı Doğu Kudüs'ün İsrail'in egemenliğinde olmasını kabul etmek olduğunu olduğunu vurguladı.

Bugünün tarihi bir gün olduğuna dikkati çeken Ureykat, bazı karar alıcıların bölgede İsrail odak noktalı bir Arap güvenlik sistemi kurma imkanları düşüncesinde olduklarını söyledi.

Ureykat, Kushner, Friedman ve Trump gibi aşırı siyonistlerden duyulmuş vaatler üzerine bir ittifak inşa edilmesine inanmanın acizlik ve vehim olduğunu ifade etti.

- "İŞGAL SÜRDÜĞÜ SÜRECE İSTİKRAR KESİNLİKLE GERÇEKLEŞMEYECEK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Araplar İsrail'den daha zayıf olmalılar" ilkesinde olduğunu aktaran Ureykat, BAE ve Bahreyn'in tüm sahip olduklarını Trump ve Netanyahu'nun seçilmesi için harcamaya karar verdiklerini belirtti.

Ureykat, şunları söyledi:

"Filistin davası bölge barışının anahtarıdır. İsrail 193 ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşısa da işgal sürdüğü sürece istikrar kesinlikle gerçekleşmeyecektir. BAE'den ya da Bahreyn'den gelip Kudüs'te, Batı Şeria'da, Gazze'de savaşan askerler yok. Bizler ve evlatlarımız bu toprakların temizliğini ve mukaddesatını savunmak üzere dururuz, bu şekilde de devam edeceğiz."

BAHREYN VİFAK ULUSAL DERNEĞİNDEN NORMALLEŞME ANLAŞMASINA TEPKİ

Bahreyn'de en büyük muhalif kanat Vifak Ulusal Derneği, ülkedeki kraliyet rejiminin İsrail ile normalleşme anlaşması yapacak bir meşruiyete sahip olmadığını açıkladı.

Derneğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahreyn rejimi siyonistlerle bir anlaşma yapma meşruiyetine malik değildir. İşgalci siyonist oluşum da gayrimeşrudur." ifadeleri kullanıldı.

"Manama ile Tel Aviv arasındaki anlaşma İslam'a ve Araplığa ihanettir" denilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın İslami, Arabi ve ulusal icmanın dışına çıkmak anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahreyn rejiminin normalleşme anlaşmasını yapma meşruiyeti yoktur. Siyasi, toplumsal, dini ve düşünsel olarak tüm unsurlarıyla Bahreyn halkı Filistin'e bağlılık konusunda birlik halindedir. Tümüyle siyonist varlığı reddetmektedir ve Filistin'in yanında yer almaktadır. Normalleşme Bahreyn halkının iradesine karşı açıkça zıttır. Filistin işgalini reddetmek konusundaki ilkesel inancına karşı bir darbedir ve terörist siyonizmle tam bir uyum içinde olmak demektir."