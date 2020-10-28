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Dünya

Bahreyn Kralı ile ABD Savunma Bakanı bölgedeki son gelişmeleri ele aldı

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, halihâzırda ülkeyi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Esper'i Manama'daki Sahir Sarayı'nda kabul etti. İkili, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

AA28 Ekim 2020 Çarşamba 22:51 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 22:51
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Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Kral Hamed, halihâzırda ülkeyi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Esper'i Manama'daki Sahir Sarayı'nda kabul etti.

İkili, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Kral Hamed, görüşmede ABD ile askeri koordinasyon başta olmak üzere her alanda iş birliğinin büyümekte ve gelişmekte olduğunu ifade etti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ABD Savunma Bakanı Esper'in yarın da İsrailli mevkidaşı Benny Gantz ile görüşmesi bekleniyor.

ABD'de 15 Eylül'de düzenlenen resmi törenle, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

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