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Bahreyn Kralı, Pompeo ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

  • AA
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Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Kral Hamed bin İsa, bölgede 9 ülkeyi kapsayan Orta Doğu turu kapsamında Bahreyn'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu başkent Manama'daki Kudeybiye Sarayı'nda karşıladı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede Kral, ABD'nin uluslararası alandaki katkılarından övgüyle bahsetti.

Ayrıca taraflar arasında özellikle siyasi, ekonomik alanlarda ve savunma alanında işbirliğini geliştirme yolunda bu tür ziyaretlerin önemli olduğunu belirten Kral Hamed, ülkesinin iki halk için fayda sağlayan ABD ile ilişkilerin tesisine önem verdiğini aktardı.

Pompeo ise Bahreyn'in istikrarını muhafaza etmek, daima gelişme ve ilerleme kaydetmek için doğru bir yol izlediğini söyledi.

Göreve başladığı tarihten bu yana ikinci kez Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak, Mısır ve Bahreyn'den sonra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.

 

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