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Dünya

Bahreyn, ŞİÖ'de diyalog ortağı statüsü verilmesiyle ilgili sürecin başlamasından memnun

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, ülkeye Şanghay İşbirliği Örgütünde (ŞİÖ) diyalog ortağı statüsü verilmesiyle ilgili sürecin başlatılmasını 'Bahreyn'in dış siyasetine duyulan güvenin yansıması' olduğunu bildirdi.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 22:46 - Güncelleme:
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, ŞİÖ Semerkant zirvesinde, Örgütün yapısının genişlemesiyle ilgili yaptığı açıklamalar Bahreyn Dışişleri Bakanlığınca memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, ŞİÖ'nün ve üye ülkelerin Bahreyn'in dış siyasetine güven duymasının gurur verici olduğu ve bunun, Bahreyn'in halklar arasında dayanışmayı, barış ve güvenliğin yayılması için bölgesel ve uluslararası iş birliğini destekleyen politikasının gördüğü takdirin bir yansıması olduğu ifade edildi.

Ayrıca Bahreyn'in, ŞİÖ ile karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde yapıcı koordinasyon ve güçlü diyalog ilişkileri kurmak istediği kaydedildi.

Açıklamada, koordinasyon ve diyaloğun; bölgesel ve uluslararası barışın desteklenmesine, gıda güvenliğinin sağlanmasında ekonomik iş birliği, çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji, eğitim ve sağlığa yatırım yapılmasına, iç ticaret ve turizmin teşvik edilmesine katkı sağlayacağı aktarıldı.

Mirziyoyev 16 Eylül'de, ŞİÖ'nün yapısının genişlediğini ve ortaklık ilişkilerinin geliştiğini belirterek bu çerçevede İran'ın örgütün tam üyesi olarak yükümlülüklerine ilişkin mutabakat muhtırası imzalandığını, Mısır ve Katar'a diyalog ortağı statüsü verildiğini, Belarus'a Örgütün tam üyesi, Bahreyn, Kuveyt, Maldivler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Myanmar'a diyalog ortağı statüsünün verilmesiyle ilgili süreçlerin başlatıldığını açıklamıştı.

  • bahreyn
  • Şanghay İşbirliği Örgütü

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