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Dünya

Bahreyn ve BAE'de Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi devam ediyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi sürüyor.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 20:24 - Güncelleme:
Bahreyn ve BAE'de Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi devam ediyor
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Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Abu Dabi'de seçimlerin üçüncü günü devam ediyor. Oylarını henüz kullanmamış olan vatandaşlarımızı bugün (6 Mayıs) ve yarın (7 Mayıs) 09.00-21.00 saatleri arasında Büyükelçiliğimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından Bahreyn'deki Türk seçmenlerin oy kullanma işleminin devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Büyükelçiliğimizde oy verme işlemlerinin ikinci günü saat 09.00'da başlıyor. Vatandaşlarımızı oylarını kullanmaları için bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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