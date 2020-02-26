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Dünya

Bahreyn ve Kuveyt'te koronavirüs vaka sayısı yükseliyor

Bahreyn'de 3 yeni korona virüsü vakasının görülmesiyle vaka sayısının 26'ya, Kuveyt'te ise 2 kişide daha korona virüsü görülmesiyle vaka sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

IHA26 Şubat 2020 Çarşamba10:38 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:38

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü Bahreyn ve Kuveyt’te yayılıyor. Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 yeni korona vakasının tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 23’den 26’ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, korona virüsünün görüldüğü 3 İranlı kadının gözetim altına alındığı ifade edildi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İran’a seyahat eden 2 kişide korona virüsü tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, ülke genelindeki vaka sayısının 11’e yükseldiği kaydedildi. Korona virüsü hastalarının tedavi merkezinde gözetim altına olduğu ifade edildi.

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