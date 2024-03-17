Bahreyn Veliaht Prensi ve ABD Dışişleri Bakanı bir araya geldi

Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunu görüştü.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn'in başkenti Manama'da Al Halife'nin Blinken'ı kabul ettiği bildirildi.

Görüşmede, Gazze'de en az 6 hafta ateşkes yapılması ve esirlerin geri dönüşünün sağlanması konusunun ele alındığı kaydedildi.

Blinken'ın bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde "ramazan ayında ateşkes sağlanması için çalışmaya devam edeceği ve çatışma sonrası döneme hazırlık yapacağı" ifade edildi.

Bahreyn haber ajansı BNA ise görüşmede, Al Halife'nin, Filistinliler için barışçı ve adil bir çözümün yanı sıra başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması konusunda Bahreyn'in verdiği desteği ifade ettiğini aktardı.

Al Halife'nin Gazze'de sivillerin korunması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılmasının sağlanmasının önemini vurguladığı da belirtildi.