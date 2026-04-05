Dünya

Bahreyn'den İran'a sert ültimatom: Saldırıları derhal durdurun

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, İran'ın Bahreyn ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundu. Kral, BMGK'nın 2817 sayılı kararına atıfta bulunarak İran'ın sivilleri ve altyapıyı hedef alan saldırılarını şiddetle kınadı ve Bahreyn'in güvenlik kararlılığını vurguladı.

AA5 Nisan 2026 Pazar 18:22 - Güncelleme:
Bahreyn'den İran'a sert ültimatom: Saldırıları derhal durdurun
Bahreyn ile İran arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ordu mensuplarıyla gerçekleştirdiği kritik görüşmede İran'a yönelik sert mesajlar verdi ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

KRAL AL HALİFE'DEN İRAN'A SERT SALDIRI TEPKİSİ

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İran'ın Bahreyn ve bölge ülkelerine yönelik "saldırılarının derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre Kral Al Halife, ordu mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, İran'ın "haksız ve gerekçesiz saldırılarının" sivilleri, sivil tesisleri ve altyapıyı hedef aldığını, bunun da insanların yaralanmasına ve evlerinin zarar görmesine yol açtığını belirtti.

BMGK 2817 SAYILI KARAR MASADA: İRAN'A ULUSLARARASI BASKI

Al Halife, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2817 sayılı kararına uyulmasının önemine işaret ederek, söz konusu kararın İran'ın saldırılarını kınadığını ve bu saldırıların derhal durdurulmasını talep ettiğini aktardı.

Zarar gören vatandaşların kayıplarının telafi edileceğini belirten Kral Al Halife, Bahreyn halkının sergilediği "dayanışma ve sorumluluk" bilincini takdir ettiğini söyledi.

Al Halife ayrıca, mevcut koşullarda ulusal birlik ve hazırlığın önemine dikkati çekerek, Bahreyn'in "güvenlik ve istikrarını koruma" kararlılığını sürdüreceğini kaydetti.

