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Dünya

Bahreyn'den İsveç'ten nota

Bahreyn, İsveç hükümetinin başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya izin vermesini protesto etmek için İsveç Maslahatgüzarı Britta Liszt Ann Lindahl'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Bahreyn'den İsveç'ten nota
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Ülkenin resmi haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İsveç makamlarının Stockholm'de radikal kişiler tarafından Kur'an-ı Kerim'in polis korumasında yakılmasına izin vermesini şiddetle kınadı.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıların Müslümanların duygularını kışkırttığına işaret eden Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, söz konusu eylemlerle uluslararası karar ve sözleşmelerin ihlal edildiğini vurguladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıya tepki olarak İsveç Maslahatgüzarı Britta Liszt Ann Lindahl'in bakanlığa çağrılarak protesto notası verildiğini ve İsveç'in bu tür eylemlerin önüne geçecek önlemleri alması gerektiğini kaydetti.

- NE OLMUŞTU?

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te son olarak başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

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