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Dünya

Bahreyn'den kirli pazarlığa 'tarihi başarı' yorumu

Bahreyn Kralı, İsrail'le yapılan normalleşme anlaşmasını 'tarihi başarı' olarak nitelendirdi.

AA21 Eylül 2020 Pazartesi 18:54 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 19:06
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İsrail'le 15 Eylül'de imzaladıkları normalleşme anlaşmasını değerlendiren Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, anlaşma için 'tarihi başarı' yorumunda bulundu.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İsrail'le yaptıkları normalleşme anlaşması için, "Orta Doğu'da barış ve istikrar sürecine katkıda bulunan tarihi bir başarı" ifadesini kullandı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Al Halife, İsrail'le 15 Eylül'de imzaladıkları normalleşme anlaşmasını değerlendirdi.

"Bu anlaşma, Orta Doğu'da kapsamlı barışı sağlama ve halkların güvenlik ile istikrar taleplerini gerçekleştirme yolunda önemli bir tarihi başarıdır." diyen Al Halife, anlaşmanın, Orta Doğu barış sürecinde ilerleme kaydetmek için stratejik bir tercih olduğunu ve Bahreyn'in kapsamlı barış vizyonu çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Bahreyn Kralı konuşmasında ayrıca, ülkesinin Filistin meselesine yönelik tutumunun sabit ve değişmez olduğunu; Arap Barış Planı'na göre, bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu öngören iki devletli çözüme bağlı bulunduğunu kaydetti.

Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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