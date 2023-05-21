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Dünya

Bahreyn'den Lübnan kararı

Bahreyn yönetiminin, Lübnan'la diplomatik ilişkilerini büyükelçilik düzeyinde yeniden başlatma kararı aldığı belirtildi.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 00:05 - Güncelleme:
Bahreyn'den Lübnan kararı
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Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2021'de diplomatik ilişkilerin kesildiği Lübnan'la yeniden büyükelçilik düzeyinde ilişki kurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Kararın, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin ve karşılıklı saygının pekiştirilmesi amacıyla ve Arap Birliği ilkeleri ile Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi (1961) hükümleri doğrultusunda alındığı kaydedildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

LÜBNAN KARARDAN MEMNUN

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Başbakan Necib Mikati'nin, Bahreyn'in yaklaşık 2 yıl aradan sonra ülkesiyle yeniden diplomatik ilişki kurmasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Mikati açıklamada, "Cidde zirvesinde söylediklerimi tekrar ediyorum. Lübnan olarak, kardeş ülkelere ve özellikle de Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine, Lübnanlılara, topraklarında çalışma imkanı sundukları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bahreyn yönetimi, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları nedeniyle 30 Ekim 2021'de, Manama'daki Lübnan Büyükelçisinden 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

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