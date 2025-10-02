Bahreyn'den Sumud hamlesi: Vatandaşlarımızın serbest kalması için çabalıyoruz

Bahreyn, İsrail'de alıkonulan vatandaşlarının serbest bırakılması için çaba sarf ettiğini bildirdi.



Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn ve bazı Körfez ülkelerinden vatandaşların İsrail'de alıkonulduğu belirtildi.



Söz konusu kişilerin alıkonulma nedeninin zikredilmediği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de alıkonulmuş vatandaşlarının durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. İsrail güvenlik birimlerince Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerinden diğer kişilerle birlikte alıkonulan vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest kalması için çaba sarf ediyoruz."



Bahreyn'in Tel Aviv Büyükelçiliğinin İsrail'de ilgili makamlarla koordineli şekilde hareket ettiği, Bahreyn vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.



Bahreyn, Filistin'in yanı sıra Suriye ve Lübnan'ın bazı topraklarını işgal eden İsrail'le ilişkilerini normalleştiren birkaç Arap ülkesi arasında yer alıyor.

KİK ülkelerinden Kuveyt, Küresel Sumud Filosu'na katılan vatandaşlarının İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuştu. Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, "Küresel Sumud Filosu'na katılan çok sayıda Kuveyt vatandaşının alıkonulmasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." demişti.



KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.