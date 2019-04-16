Bakan Albayrak, Trump ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington'da, ABD Başkanı Trump ile görüştü. Görüşmeyle ilgili açıklama yapan Bakan Albayrak, 'S-400, ticaret hacmi ve bölgesel konuları ele aldık. Görüşme, Türkiye'ye verilen önemi gösteriyor. Başkan Erdoğan'ın mesajlarını Trump'a ilettik.' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington'da, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Başkanının kıdemli danışmanı Jared Kushner ile ekonomik işbirliğinin görüşüldüğü toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
BAKAN ALBAYRAK'TAN İLK AÇIKLAMA
Bakan Albayrak, "S-400, ticaret hacmi ve bölgesel konuları ele aldık. S-400 ihtiyacı ile ilgili makul bakış açısı gösterdi. Başkan Erdoğan yakın zamanda Trump ile görüşebilir. Trump'tan pozitif geri dönüşler aldık, olumlu ve yapıcı bir görüşme oldu. Görüşme, Türkiye'ye verilen önemi gösteriyor. Başkan Erdoğan'ın mesajlarını Trump'a ilettik. " dedi.
TWITTER'DAN DA PAYLAŞTI
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şöyle dedi:
"Vaşington´da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik."
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