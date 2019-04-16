Bakan Albayrak, Trump ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington'da, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Başkanının kıdemli danışmanı Jared Kushner ile ekonomik işbirliğinin görüşüldüğü toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

BAKAN ALBAYRAK'TAN İLK AÇIKLAMA

Bakan Albayrak, "S-400, ticaret hacmi ve bölgesel konuları ele aldık. S-400 ihtiyacı ile ilgili makul bakış açısı gösterdi. Başkan Erdoğan yakın zamanda Trump ile görüşebilir. Trump'tan pozitif geri dönüşler aldık, olumlu ve yapıcı bir görüşme oldu. Görüşme, Türkiye'ye verilen önemi gösteriyor. Başkan Erdoğan'ın mesajlarını Trump'a ilettik. " dedi.

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