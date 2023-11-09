Bakan Bak, TDT 7. Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Azerbaycan'ın İsmayıllı iline bağlı tarihi Basgal kasabasında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 7. Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı düzenlendi.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov'un ev sahipliğinde yapılan toplantıya, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Özbekistan Gençlik Politikası ve Spor Bakanı Adham İkramov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Çıngız Esengül Uulu, Kazakistan Spor ve Beden Eğitimi Komitesi Başkan Yardımcısı Aigul Bektenova ile Türkmenistan ve Macaristan'dan yetkililer katıldı.

Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.

TDT üyesi ülkelerdeki sportif faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, spor ve gençlik politikaları hususunda işbirliği konuları ele alındı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Gayıbov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantının verimli geçtiğini bildirdi.

Gayıbov, toplantıda TDT ülkelerinin, gençlik ve spor alanlarındaki işbirlikleri konusunda önemli kararlar aldıklarını belirtti.