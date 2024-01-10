Bakan Blinken'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cumartesi günü Türkiye'den başladığı Ortadoğu turunda, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından dün de Tel Aviv'deydi. ABD'li Bakan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

İNSANİ YARDIM BASKISI

Blinken, Gazze savaşını kontrol altına almak üzere çıktığı son görevde İsrailli liderlere, sürdürülebilir bir Filistin devletine giden yolu açmaları halinde Arap komşularından kabul alma şanslarının hâlâ bulunduğunu söyledi.

Şiddeti azaltmak için ekim ayından bu yana bölgeye yaptığı ziyaretlerde şimdiye kadar büyük ölçüde başarısız olan Blinken, ziyaretinin şimdiye kadarki kısmından edindiği izlenimleri İsrailli liderlere aktardı.

Blinken, İsrail'in Gazze'deki sivilleri koruması ve insani yardımın girişine izin vermesi için baskı yapacağını söylemişti.

Türkiye'nin Gazze savaşının sonlandırılmasında daha büyük rol oynayabileceğinin sinyallerini veren ABD'li Bakan, Türkiye'nin savaş sonrası Gazze'de rol oynamaya hazır olduklarını ifade ettiklerini söyledi.

NÜFUZUNU KULLANACAK

Blinken, ülkesinin Gazze'deki sivillerin korunmasından yana olduğunu ve savaşın bölgeye yayılmayacağından emin olmak istediğini aktardı.

Blinken, "Türkiye, savaş sonrası Gazze'de güvenlik sağlanması konusunda önemli bir rol üstleniyor. Türkler, savaş sonrası Gazze'de olumlu bir rol oynamaya hazırlar. Türkiye, İsrail-Hamas çatışmasının diğer ülkelere sıçramasını önlemek için nüfuzunu kullanacak" mesajını verdi.

Washington'ın, Gazzeli sivillere daha fazla insani yardım ulaştırılması ve bölgede daimi barış sağlanması konusuna yoğunlaştığını kaydeden Blinken, "7 Ekim'de olan olayların bir daha tekrarlanmayacağını garantileyeceğiz" diye konuştu.