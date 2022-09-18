Bakan Çavuşoğlu Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacak

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız" ifadelerine yer verdi.

Kraliçe Elizabeth'in 14 Eylül Çarşamba günü Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirilen naaşı, 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze törenine kadar halkın ziyaretine açılmıştı.

KRALİÇE 2. ELİZABETH'İN VEFATI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.