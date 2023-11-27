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Dünya

Bakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'da düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı.

IHA27 Kasım 2023 Pazartesi 15:00 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya temaslarını sürdürüyor. Fidan, Barselona şehrinde düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı. Forumda Gazze'deki son gelişmeler masaya yatırılırken, Filistin-İsrail çatışması ve bunun bölgeye etkileri ele alındı.

Türkiye'nin yanı sıra 28 AB üyesi ile İsrail, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Monako, Karadağ, Cezayir, Mısır, Ürdün, Lübnan, Moritanya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus'un üye olduğu Akdeniz için Birlik (AiB), Akdeniz'de iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan hükümetlerarası bölgesel bir örgüttür.

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