İSTANBUL 13°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9209
  • EURO
    31,7847
  • ALTIN
    1883.7
  • BIST100
    8046.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bakan Fidan ile görüşen ABD'li Blinken'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Bakan Fidan ile görüşen ABD'li Blinken'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Brüksel'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmede, 'Önemli, çok değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye ile yaptığımız iş birliği için müteşekkirim' dedi.

IHA28 Kasım 2023 Salı 17:12 - Güncelleme:
Bakan Fidan ile görüşen ABD'li Blinken'dan Türkiye açıklaması
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brüksel'deki NATO Karagahı'nda gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklama yaptı. Açıklamaya göre Blinken görüşmede, "Birkaç hafta önce Ankara'dayken çok güzel istişareler gerçekleştirdik. Bugün bunların devamını getirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Blinken, "Açıkçası Gazze'de hepimizin mücadele etmeye çalıştığı bir kriz var. (NATO'nun) Haziran ayındaki zirveye ve 75. yıl dönümüne doğru ilerlerken, İsveç'in katılımı da dahil olmak üzere NATO olarak birçok meselemiz var. Diğer konuların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığı da var. Tüm bu konulara dair bakış açılarımızı paylaşma fırsatı bulduğum için müteşekkirim. Önemli, çok değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye ile yaptığımız iş birliği için müteşekkirim" ifadelerini kullandı.

Fidan ise görüşmede, "Bugün NATO Bakanlar Toplantısı'na katılmak için buradayız ve gündemimizde çok önemli konular var. Çok samimi ve net görüşmelerde bulunacağımızdan eminim. Dostluğumuza ve iş birliğimize gerçekten değer veriyoruz" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.