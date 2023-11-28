Bakan Fidan ile görüşen ABD'li Blinken'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brüksel'deki NATO Karagahı'nda gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklama yaptı. Açıklamaya göre Blinken görüşmede, "Birkaç hafta önce Ankara'dayken çok güzel istişareler gerçekleştirdik. Bugün bunların devamını getirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Blinken, "Açıkçası Gazze'de hepimizin mücadele etmeye çalıştığı bir kriz var. (NATO'nun) Haziran ayındaki zirveye ve 75. yıl dönümüne doğru ilerlerken, İsveç'in katılımı da dahil olmak üzere NATO olarak birçok meselemiz var. Diğer konuların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığı da var. Tüm bu konulara dair bakış açılarımızı paylaşma fırsatı bulduğum için müteşekkirim. Önemli, çok değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye ile yaptığımız iş birliği için müteşekkirim" ifadelerini kullandı.

Fidan ise görüşmede, "Bugün NATO Bakanlar Toplantısı'na katılmak için buradayız ve gündemimizde çok önemli konular var. Çok samimi ve net görüşmelerde bulunacağımızdan eminim. Dostluğumuza ve iş birliğimize gerçekten değer veriyoruz" diye konuştu.