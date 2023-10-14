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Dünya

Bakan Fidan Kahire'de.... Türkiye ve Mısır'dan Gazze için ortak çağrı

Mısır Cumhurbaşkanlığı: (Sisi-Fidan görüşmesi) Taraflar Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiğini vurguladı

14 Ekim 2023 Cumartesi 14:07 - Güncelleme:
Bakan Fidan Kahire'de.... Türkiye ve Mısır'dan Gazze için ortak çağrı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de resmi temaslarda bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmesine ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Taraflar Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiğini vurguladı. Taraflar Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı" denildi.

  • Mısır Cumhurbaşkanlığı
  • Sisi-Fidan görüşmesi
  • Gazze halkı

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