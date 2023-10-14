Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de resmi temaslarda bulundu.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmesine ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Taraflar Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiğini vurguladı. Taraflar Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı" denildi.