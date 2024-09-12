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Dünya

Bakan Fidan'dan Özbekistan'da stratejik işbirliği mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan ile Türkiye arasındaki işbirliğine işaret ederek, 'İki ülke arasındaki stratejik işbirliğini modern zamanların hem ihtiyaçlarına hem de meydan okumalarına cevap verecek şekilde tahkim etmek, kurumsallaştırmak hem Türk dünyası açısından hem de iki ülke açısından fevkalade önemli.' dedi.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Özbekistan'da stratejik işbirliği mesajı
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Bakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile üçlü toplantı formatında istişareler yapmak üzere gittiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bir araya geldi.

Fidan görüşmede, Özbekistan'ın ikinci vatanları olduğunu belirterek, "Aramızdaki işbirliğini kurumsallaştırarak daha da ileri taşıma konusunda liderlerimizin ortaya koyduğu çok büyük bir irade var. İki ülke arasındaki stratejik işbirliğini modern zamanların hem ihtiyaçlarına hem de meydan okumalarına cevap verecek şekilde tahkim etmek, kurumsallaştırmak hem Türk dünyası açısından hem de iki ülke açısından fevkalade önemli diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haziranda Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'nın gerçekten tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Fidan, iki ülke liderlerinin Türkiye-Özbekistan ilişkileri açısından önemli kararlar aldığını hatırlattı.

Fidan, bugün Taşkent'te İçişleri Bakanı Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın ile önemli bir ziyaret yaptıklarını kaydederek, haziranda iki ülke liderlerinin aldığı kararların hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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