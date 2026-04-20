Antalya Diplomasi Forumu kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Doğu Akdeniz'deki hamlelerine ve Yunanistan-GKRY hattıyla kurduğu ortaklığa dikkat çekti.

Bu yapıyı "İslam karşıtı bir ittifak" olarak tanımlayan Fidan, Yunanistan'ın bu noktadaki yalnızlığına vurgu yaptı.

Bakan Fidan, "Avrupa'da Yunanistan dışında böyle bir iş birliği imzalayan başka bir ülke yok" ifadelerini kullanarak, Atina'nın İsrail ile kurduğu ilişkinin kıta genelindeki istisnai ve riskli konumuna işaret etti.

YUNAN BASININDAN HÜKÜMETE SERT ELEŞTİRİLER

Fidan'ın değerlendirmeleri, Yunan medyasında "özeleştiri" ve "hükümete tepki" dalgasına yol açtı.

Başta ana akım gazeteler olmak üzere birçok mecrada, Atina'nın İsrail politikaları "kirli ittifak" olarak yorumlandı.

"İSRAİLCİLİĞE TESLİM OLMUŞ BİR HÜKÜMET"

Efimerida Ton Sintakton gazetesi, Bakan Fidan'ın çıkışını manşetine taşıyarak, "Gelin artık Yunan-İsrail ittifakı hakkında konuşalım" başlığını kullandı.

Haberde, Yunan hükümetinin tutumu şu sorularla eleştirildi:

"Uluslararası hukukun dışına çıkan, saldırgan savaşlar ve soykırım suçlarıyla itham edilen, başbakanı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap verecek olan bir ülkeyle nasıl bir ittifak kurabilirsiniz?"

Gazete ayrıca, Miçotakis hükümetinin "İsrailciliğe teslim olduğunu" ve bu durumun ülkeyi aciz bıraktığını savundu.

"AB İÇİNDE ZOR DURUMDA KALABİLİRİZ"

Haber sitesi IN.GR, Türkiye'nin sert tepkisinin Yunanistan-İsrail yakınlaşmasının meşruiyetini sorgulattığını yazdı.

Analizde, bu ittifakın Yunanistan'ı sadece bölgede değil, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri nezdinde de diplomatik olarak zor durumda bıraktığı ifade edildi.

"İSRAİL YOK EDİYOR, YUNANİSTAN ANLAŞMA İMZALIYOR"

Greek News on Demand sitesi ise bölgesel tezatlığa dikkat çekerek; İsrail'in İran, Lübnan ve Filistin'de büyük bir yıkıma imza attığı bir dönemde, Yunanistan ve GKRY'nin bu ülke ile yeni stratejik anlaşmalar yapmasını eleştirdi.