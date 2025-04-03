Bakan Göktaş, ''Berlinli Altızlar''ı ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Berlin'de, Roksana ve Hikmet Temiz çifti ve altız çocukları Zeynep, Zehra, Esma, Rana, Ahmed ve Adem ile kardeşleri Meryem ve Malik Musa'nın yaşadığı eve konuk oldu.

Aileyle sohbet eden Göktaş, çocuklarla tek tek ilgilendi.

Türkiye'de 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda ailelerle sıklıkla bir araya geldiklerini belirtti.



Temiz çifti de Bakan Göktaş'ın ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirerek, altızları büyütürken yaşadıkları deneyimleri paylaştı.