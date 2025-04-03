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Dünya

Bakan Göktaş, ''Berlinli Altızlar''ı ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve 17 yıl önce 'Berlinli Altızlar (Berliner Sechslinge)' olarak tanınan Türk altız kardeşleri ziyaret etti.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 14:42 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, ''Berlinli Altızlar''ı ziyaret etti
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Berlin'de, Roksana ve Hikmet Temiz çifti ve altız çocukları Zeynep, Zehra, Esma, Rana, Ahmed ve Adem ile kardeşleri Meryem ve Malik Musa'nın yaşadığı eve konuk oldu.

Aileyle sohbet eden Göktaş, çocuklarla tek tek ilgilendi.

Türkiye'de 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda ailelerle sıklıkla bir araya geldiklerini belirtti.

Temiz çifti de Bakan Göktaş'ın ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirerek, altızları büyütürken yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Berlin altız kardeşler
  • zİyaret

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