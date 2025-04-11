Bakan Hüseyin: Türkiye ile ilişkiler mükemmel

4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Hüseyin, AA muhabirine açıklama yaptı.

"Irak ile Türkiye ilişkileri çok iyi hatta mükemmel. Bunun daha da derinleşmesi ve gelişmesini istiyoruz." diyen Hüseyin, Türkiye ile çeşitli alanlarda ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Türkiye'ye petrol sevkiyatının hukuki meselelerden dolayı durduğunu ifade eden Hüseyin, şunları kaydetti:

"Bir anlaşmaya varılması için halihazırda Kürdistan bölgesi hükümeti, federal hükümet ve Kürdistan bölgesinde (IKBY) çalışan petrol şirketleri arasında görüşmeler var.

Mesele (petrol akışı) Türkiye ile ilgili değil, Irak'ın iç meselesiyle ilgili. Umarım anlaşmazlık yaşayan taraflar bir anlaşmaya varır ve Kürdistan bölgesindeki petrolün yeniden sevkiyatına başlarız."

Iraklı Bakan Hüseyin, "Kalkınma Yolu Projesi" kapsamında Fav Limanı'nın büyütülmesi, demir yolları ve sanayi bölgelerinin yapılmaya başlandığını aktararak Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye ile diğer ülkeleri de ilgilendiren büyük bir proje olduğunu söyledi.

- "SURİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ İYİ"

Suriye ile ilişkilerine dair soruyu da yanıtlayan Fuad Hüseyin, şunları ifade etti.

"Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani Bağdat'ı ziyaret etti ve mükemmel görüşmelerimiz oldu. Burada da kendisiyle (Şeybani) görüşeceğim. Dolayısıyla Suriye ile ilişkilerimiz iyi."

Iraklı Bakan, ABD ile İran'a ilişkin ise bu iki ülkenin iyi ilişkilere sahip olmasının hem Irak hem bölge için çok önemli olduğunu vurguladı.

Hüseyin, ABD ile ilişkileri hakkında da şunları söyledi:

"ABD bizim müttefikimiz. Yarın iki tarafla (ABD ve İran) görüşmelerin olacağından mutluluk duyuyoruz ve iki tarafın anlaşmaya varmasını diliyoruz."