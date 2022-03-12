Bakan Khadka: Türkiye dünyaya diplomasinin önemini gösteriyor

AA 12 Mart 2022 Cumartesi 11:12 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:28

Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka, bölgede ve dünyada insani krizlere neden olan olaylara ilişkin, "Ne zaman bir demokrasi ya da insan hakları ihlal edilse, ne zaman başka bir ülkenin özgürlüğü, toprak bütünlüğü zarar görse biz bu konuda açık ve yüksek sesle konuşuyoruz." dedi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022'ye (ADF) katılan Khadka, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ADF kapsamında demokratik yönetim ve "Yeniden Asya" konulu panellerde konuşma yapacağını aktaran Khadka, "Demokrasi ideal bir sistem ancak dikkatli şekilde yönetilmesi gerek. Demokrasi en iyi hükümet sistemidir ancak çok da zayıftır ve birçok sınamayla karşı karşıya kalır." diye konuştu.

Yeniden Asya konulu panelde Asya'nın dünya için önemi ve maruz kaldığı sınamalara değineceğini anlatan Khadka, şöyle devam etti:

"Asya'da önemli bir de potansiyel var. 2040 itibarıyla dünyadaki tüm üretimin yarısı Asya'da yapılacak. Şu anda dünya gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 30'u Asya'dan. Burası çok fazla potansiyel barındıran bir bölge ve bu potansiyel ciddi şekilde ele alınmalı."

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Khadka, diyalog ve müzakerenin diplomasinin sahip olduğu iki araç olduğunu belirterek dünyanın herhangi bir yerindeki sorunun tüm dünya barışını etkileyeceğine dikkati çekti.

Diplomasiyi bir enstrüman olarak nitelendiren Khadka, "Tüm ülkeler, çatışmalarla, sınamalarla ve başka büyük problemlerle karşı karşıya. Siyasetçilerin bu durumda sahip olduğu en iyi araç ise diplomasi." ifadelerini kullandı.

Khadka, savaş ve çatışmaların çözüm yolunda diplomasinin yerini tutamayacağının altını çizerek "Ne zaman bir çatışma varsa çatışan taraflar çözüm için diplomatik yollar aramalı. Görüşerek, müzakere edilerek uzlaşmaya varılmalı. Diplomasi işte budur ve bu nedenle bu forum var." dedi.

Nepal-Türkiye ilişkilerine de değinen Khadka, ikili diplomatik ilişkilerin Kasım 1962'de kurulduğunu ve 2022'in ilişkilerin 60. yılı olduğunu söyledi.

Uzun yıllara dayanan ilişkiye rağmen karşılıklı ticaretin beklenen düzeyde olmadığını belirten Khadka, Nepal'de yaklaşık 25 Türk şirketinin yatırımlar yaptığını ve faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Khadka, ülkesinde hidroenerji, tarım ve turizm gibi alanlarda önemli potansiyel bulunduğunu ifade ederek "Birkaç ay içinde Türkiye'nin başkent Katmandu'da büyükelçilik açmasını umuyorum. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Karşılıklı yüksek seviyeli ziyaretler de buradan ve Nepal'den olacak. Ortak ilişkilerimiz insanlarımızın çıkarına uygun şekilde artacaktır." diye konuştu.

Nepal'in önde gelen sektörlerine Türk yatırımcıların yatırım yapabileceğine işaret eden Khadka, "Nepalli ve Türk sanayiciler, iş insanları buluşmalı, tanışmalı ve hangi alanlarda yatırım yapacaklarını konuşmalı." değerlendirmesini yaptı.

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Khadka, Nepal'in dünyanın en büyük iki ülkesine komşu olduğuna dikkati çekerek iki komşuyla da ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi.

Komşular arası sorunlarda da diplomasinin öne çıkması gerektiğini kaydeden Khadka, geçmişte de sorunların diyalogla çözüldüğünü dile getirdi.

Nepal'in bölgesel ve küresel konularda insan haklarının ve demokratik hakların ihlali karşısında net bir duruş sergilediğini kaydeden Khadka, "Ne zaman bir demokrasi ya da insan hakları ihlal edilse, ne zaman özgürlüğü, toprak bütünlüğü zarar görse biz bu konuda açık ve yüksek sesle konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın bir yerindeki savaşın tüm dünyayı etkileyeceğini söyleyen Khadka, "Komşular arasında ve bölge içinde barış olursa dünyada da barış sağlanabilir." dedi.

Khadka, Türkiye'nin çok önemli ve büyük bir ülke olduğunun da altını çizerek sözlerini şöyle bitirdi:

"Türkiye'nin böyle büyük bir uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor olması hayranlık uyandırıcı. Ülkeniz tüm kapasitesini kullanarak dünyaya diplomasinin önemini gösteriyor."