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Dünya

Bakan Maruf'tan IKBY'nin yeni hükümetine çağrı: Etnik gruplara aktif rol verilmeli

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY'de kurulacak yeni hükümette etnik gruplara da aktif şekilde rol verilmesi çağrısında bulundu.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 12:59 - Güncelleme:
Bakan Maruf'tan IKBY'nin yeni hükümetine çağrı: Etnik gruplara aktif rol verilmeli
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Türkmen Bakan Maruf, Erbil'de etnik ve dini grupların temsilcileriyle yapılan toplantının ardından basın açıklamasında bulundu.

IKBY Bakanlar Kurulunda geçen hafta etnik gruplarla ilgili hazırlanan bir raporun ele alındığını belirten Maruf, Bakanlar Kurulunun da bu rapora destek verdiğini kaydetti.

Maruf, söz konusu raporun bölgedeki etnik ve dini grupların siyasi, kültürel ve sosyal haklarıyla ilgili olduğunu ve bunlardan birinin de veto hakkı olduğunu dile getirdi.

IKBY'de seçim yasasında değişim yapılması gerektiğini vurgulayan Maruf, yeni hükümetin bir an önce kurulması ve etnik gruplara da yeni hükümette aktif şekilde rol verilmesi gerektiğini ifade etti.

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