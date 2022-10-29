Bakan Murabıt: Türkiye'nin yardımlarını unutmadım

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü vesilesiyle Tunuslu yetkililer, misyon temsilcileri, iş dünyası ve medya temsilcilerine resepsiyon verdi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Sağlık Bakanı Ali Murabıt, Çevre Bakanı Leyla eş-Şeyhavi, eski meclis başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Tunus Valisi Kemal Fekki, Tunus Belediye Başkanı Suad Abdurrahim, Tunuslu tarihçi Abdulcelil et-Temimi, eski bakanlar, Tunus'taki misyon temsilcileri, Türk iş adamları ve Türk kurumların temsilciliklerinde çalışanlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu resepsiyonda Büyükelçi Çakıralp konuklara hitap etti.

Çakıralp, "Türkiye, bağımsızlık mücadelesini baştan sona Türk halkının iradesinin vücut bulmuş hali olan Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla yürüten bir ülkedir. 29 Ekim 1923'te Millet Meclisi, 6 yüzyıldan fazla bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etti." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk, Türk toplumunun siyasi, ekonomik ve kültürel yönlerini etkileyen bir dizi reform başlattığını vurgulayan Çakıralp, "Bu reformlar, Türklerin her zaman gurur duyduğu kalıcı bir miras bıraktı. Bugün 84 milyon genç ve enerjik nüfusuyla Türkiye, Atatürk'ün koyduğu hedeflerin çoğunu gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE'NİN PANDEMİ SÜRECİNDE TUNUS'A YARDIM ETMESİNİ UNUTMADIM"

Sağlık Bakanı Murabıt AA muhabirine, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıldönümünü kutlamaktan dolayı mutlu olduğu belirtti.

Ortak tarihi olan Türkiye ile Tunus'un Cumhuriyet Bayramını birlikte kutlamasının önemini aktaran Murabıt, "Tunus ile Türkiye arasındaki Ortaklık Yüksek Komitenin kurulması iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri derinleştiriyor." dedi.

Türkiye'nin 2021 yılında pandemi sürecinde yaptığı tıbbi yardımı unutmadığını belirten Murabıt, "Tunus'ta Kovid-19 pandemisiyle başa çıkabilmemiz için 50 bin aşı, 30 solunum cihazı, 150 yataklı hastane için oksijen jeneratörü, 100 bin PCR testi, 500 bin cerrahi maske, binlerce tek kullanımlık eldiven gönderdi." diye konuştu.

Büyükelçi Çakıralp de Türkiye ile Tunus arasındaki yakın ve tarihi ilişkilere vurgu yaparak, iki ülke halkının birbirine çok benzediğini söyledi.

İki ülkenin çeşitli alanlarda devam eden işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirten Çakıralp, "İki ülke arasında değerli sarsılmaz bir kardeşlik bağı var. Hassas konularda benzer yaklaşımlara sahip iki ülke olarak, ortak zorlukları aşmak için, ortak değerler ve çıkarlar temelinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Çevre Bakanı Şeyhali ise Türk halkının Cumhuriyet Bayramını tebrik ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı sine vizyon gösterisine yer verilen resepsiyonda, davetlilere Türk ve Tunus mutfağının öne çıkan lezzetlerinden ikramlar sunuldu.