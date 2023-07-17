Bakan Bolat'tan önemli görüşme: ''Karşılıklı yatırımlarımızı artırmak için birlikte çalışacağız''

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih ile Cidde'de bir araya geldiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"YATIRIM VE İŞBİRLİĞİ ALANLARIMIZI GENİŞLETMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Söz konusu paylaşımda Bakan Bolat, "Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Khalid Al-Falih ile Cidde'de bir araya gelerek ticari ve ekonomik ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Görüşmede, Suudi firmalarının ülkemizde yatırım yapma yönündeki güçlü iradeleri bizleri sevindirdi. Karşılıklı yatırımlarımızı artırmak ve işbirliği alanlarımızı genişletmek için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.