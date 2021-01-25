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Dünya

Bakan Reynolds açıkladı: Füze ve torpidolarla donanmamızı güçlendireceğiz

Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds, füze ve torpidolarla donanmalarını güçlendireceklerini duyurdu.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 11:52 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:52
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Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds, uzun menzilli füzeler ve torpidolar da dahil donanmanın yetenek ve kabiliyetini artırma kararı aldıklarını açıkladı.

Bakan Reynolds, yaptığı açıklamada, donanmayı modernleştirme ve güçlendirme kararı çerçevesinde yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapılacağını duyurdu.

Denizaltı ve su üstü muharebe filolarında yeni yatırımlar yapılacağını dile getiren Reynolds, "Bu yeni yetenekler, bölgede istikrar ve güvenliği sağlayacak güçlü ve inandırıcı bir caydırıcılık sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Reynolds, uzun menzilli gemi savar füzeler, menzili artırılmış hafif torpidolar ve donanmanın denizden karaya saldırı yeteneklerinin güçlendirileceğini kaydetti.

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