27 Şubat 2026 Cuma
İLETİŞİM VE KÜNYE

  • Bakan Rubio gelecek hafta İsrail'i ziyaret edecek
Dünya

Bakan Rubio gelecek hafta İsrail'i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, gelecek hafta İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.

27 Şubat 2026 Cuma 19:47
Bakan Rubio gelecek hafta İsrail'i ziyaret edecek
ABD Dışişleri Bakanlığı, Associated Press'e (AP), ABD'nin İran'a karşı askeri harekatı değerlendirdiği bir dönemde Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e gideceğine ilişkin açıklama yaptı.

Rubio'nun İsrail'e hangi tarihte gideceği, ne kadar kalacağı ve bu süre zarfında kimlerle görüşeceğine dair detay verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek İran ile devam eden nükleer müzakereler ve ABD'nin olası askeri saldırı planları hakkında görüşme yapması bekleniyor.

AP, geçen hafta da Trump yönetiminden iki yetkiliye dayanarak Rubio'nun 28 Şubat'ta Netanyahu ile görüşmeyi planladığını yazmıştı.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin 3. turu dün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşirken ABD ordusu İran'a yönelik askeri tehditler kapsamında bölgede konuşlanmasını tamamlamış görünüyor.

