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Dünya

Bakan Şeybani: Türk diplomasisinden yararlanacağız

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 'Sayın Erdoğan, Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti tarihte doğru yerde, insani değerlerin yanında durdu. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar yıl halkımızı misafir etti. Türk diplomasisinden yararlanacağız. Ortak ilişkilerimiz bölgedeki durumumuzu daha da güçlendirecektir.' ifadelerini kullandı.

16 Ocak 2025 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Bakan Şeybani: Türk diplomasisinden yararlanacağız
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Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani TRT Haber'de soruları cevapladı.

Şeybani'nin açıklamalarından satır başları:

Sayın Erdoğan, Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti tarihte doğru yerde, insani değerlerin yanında durdu. Halkların iradesinin yanında oldu.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler nitelikli ilişkiler olacaktır. Türk diplomasisinden yararlanacağız. Ortak ilişkilerimiz bölgedeki durumumuzu daha da güçlendirecektir.

Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar yıl halkımızı misafir etti. Suriye halkını destekledi, ilişkilerimiz derindir.

Büyük sorumluluğumuz var. Suriyelilere daha iyi bir hayat için çalışacağız. Onların istekleri doğrultusunda ülkemizi yeniden yapılandıracağız.

Suriye toplumu Esed döneminde bölündü, parçalandı. Suriye halkı arasındaki bu kırılmayı onarmak istiyoruz. Suriye bütün kesimleriyle temsil edilmeli. Siyasi, etnik, mezhebi yönden bir ayrım olmamalı.

TOPLU MEZAR ÇALIŞMALARI

Gerekli ekonomik ve yaşamsal şartları oluşturalım ki, ülke dışında olan kardeşlerimiz tekrar dönsünler. Kısa zamanda olmasını istiyoruz.

Suriye bildiğiniz gibi çok stratejik bir bölgede yer alıyor. Suriye'nin bölgedeki değerini Esed rejimi bilmedi. Herkesle siyasi ilişkilerini kesmişti. Şimdi dış politikada yeni bir sayfa açmak, daha etkin olmak istiyoruz.

Suriye'nin özgürleştirilmesinden sonra, heyetleri Şam'da kabul ettik, biz de ziyarette bulunduk. Daha başka Avrupa ülkelerinde de ziyaretler olacağını düşünüyoruz.

Rejim düştükten sonra toplu mezarlar ortaya çıkınca bunun ne kadar vahim boyutta olduğunu gördük. Esed rejiminin ve bunları yapanların yargılanması gerekmektedir. Bununla ilgili çalışıyoruz.

Teröre karşı hızlı davranacağız. Tehditlerle baş etmek için çalışıyoruz, olumlu netice bekliyoruz.

  • Esad Hasan Şeybani
  • suriye
  • Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

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