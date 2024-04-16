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Dünya

Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidiyor! Kritik toplantılar başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün ABD'nin başkenti Washington'a giderek IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılacak.

TRT Haber16 Nisan 2024 Salı 10:19 - Güncelleme:
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidiyor! Kritik toplantılar başlıyor
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Uluslararası yatırımcılarla toplantılar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün ABD'nin başkenti Washington'a gidecek. İkili, olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılacak. Bu kapsamda ikili görüşmeler gerçekleştirilecek, yatırımcılarla bir araya gelinecek.

YATIRIMCILARA HEDEF VE REFORMLAR ANLATILACAK

Bakan Şimşek'in, 22 Nisan'da da New York'ta yatırımcı toplantısına katılması bekleniyor. Görüşmelerde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları, orta vadeli program'daki hedef ve reformlar anlatılacak. Katılımcılar fırsatları değerlendirmeye davet edilecek.

"FON AKIŞI HIZLANACAK"

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Abuzer Pınar, görüşmelerin ardından fon akışının hızlanacağı görüşünde. "Kısa vadede istikrarımız açısından önemli olan portföy girişi, sıcak para girişi etkili olacak diye düşünüyorum. Bu piyasaları olumlu etkileyecektir. Hem döviz kuru üzerindeki baskıyı azaltacaktır hem de borsalar açısından olumlu sonuçlar yaratacaktır."

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