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Dünya

Bakan Soylu'dan yetimlere ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş'in başkenti Dakka'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına ait çocuk yetim misafirhanesini ziyaret etti.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 21:57 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 02:34
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Soylu, resmi temaslarda bulunduğu Bangladeş'te Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan ile görüştü.

Daha sonra Soylu, İHH'ya ait çocuk yetim misafirhanesine geçti. Çocuklarla bir süre sohbet eden Soylu, söyledikleri şarkıyı dinledi.

Soylu'ya ziyarette eşi Hamidiye Soylu, Büyükelçi Turan, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, AFAD Başkanı Yunus Sezer eşlik etti.

Dakka'daki temaslarını tamamlayan Soylu, uçakla Türkiye'ye hareket etti.

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