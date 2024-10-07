İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2024 Pazartesi / 4 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2591
  • EURO
    37,6142
  • ALTIN
    2908.46
  • BIST100
    9031.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bakan Uraloğlu'ndan Kovaçi Şehitliği'ne ziyaret
Dünya

Bakan Uraloğlu'ndan Kovaçi Şehitliği'ne ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 21:19 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'ndan Kovaçi Şehitliği'ne ziyaret
ABONE OL

Uraloğlu, Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgedeki incelemelerinin ardından başkentte bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ne geldi.

Meçhul Asker Anıtı ve İzetbegoviç'in mezarına çiçek bırakan Uraloğlu'na Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in yanı sıra Türk kurumlarının temsilcileri de eşlik etti.

Şehitlikte, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
  • Kovaçi Şehitliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.