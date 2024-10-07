Bakan Uraloğlu'ndan Kovaçi Şehitliği'ne ziyaret

Uraloğlu, Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgedeki incelemelerinin ardından başkentte bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ne geldi.

Meçhul Asker Anıtı ve İzetbegoviç'in mezarına çiçek bırakan Uraloğlu'na Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in yanı sıra Türk kurumlarının temsilcileri de eşlik etti.

Şehitlikte, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.