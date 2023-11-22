Bakan Yardımcısı Ağar: Değerinin üzerinde bir rakamla bu dönemi de kapatmış olduk

Ağar, Kayseri'de düzenlenen Uluslararası Ticaret ve Girişimcilik Günleri'nde, Anadolu topraklarının ticaret kavramının ortaya çıktığı ve filizlendiği merkez olduğunu söyledi.

Dünyanın son yıllarda pandemi, savaş, jeopolitik gerilimler, gıda ve enerji krizleri gibi gelişmelere sahne olduğunu hatırlatan Ağar, Türkiye'nin bunların yanında tarihinin en yıkıcı deprem felaketini yaşadığını dile getirdi.

Tüm olumsuzluklara karşın Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini ve ihracatındaki artış eğilimini sürdürdüğünü vurgulayan Ağar, şunları kaydetti:

"Ülkemiz küresel hasılanın yüzde 3,1 daraldığı 2020'de yüzde 1,9, 2021 yılında yüzde 11,4, 2022'de ise yüzde 5,5 büyüme ile OECD ve G20 ülkeleri arasında ilk 3 arasında yer almayı başarmıştır. 2023 yılında ise gayri safi yurtiçi hasıla, 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9, 2. çeyreğinde yine yüzde 3,8 oranında artmıştır. Pandeminin ardından Türkiye ekonomisi son 12 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürmüştür. Büyümedeki başarımıza paralel olarak ihracatımız da artış eğilimini sürdürmektedir. Bugün sayısı 115 bine ulaşan ihracatçımızla, ülkemize döviz kazandırmaya ve cari dengeye katkı vermeye devam ediyoruz. İhracatımızı son 20 yılda tam 7 katına çıkararak 2022 yılında 254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık."

Ağar, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği pazarındaki durgunluğa ve dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen ihracatın 2023 yılında da güçlü seyrini devam ettirdiğini ifade etti.

"TİCARET AÇIĞIMIZ SON 3 AYDIR YILLIK BAZDA DARALMAKTADIR"

Büyüme ve ihracat alanındaki başarının ülke istihdamına da olumlu yansıdığını aktaran Ağar, şöyle devam etti:

"İhracatımız bu yılın temmuz ayında 20,1 milyar dolar gerçekleşmesinin ardından, ağustos ayında yüzde 8,2 artışla 21,6 milyar dolar, eylülde 22,5 milyar dolar ve ekimde de 22,9 milyar dolar oldu. 2023 yılı ocak-ekim dönemine baktığımızda ihracatımız 210,1 milyar dolar olarak gerçekleşti ve geçen yılki dönemsel ihracat değerinin üzerinde bir rakamla bu dönemi de kapatmış olduk. İhracattaki artış, ithalattaki düşüşle dış ticaret açığımız son 3 aydır yıllık bazda daralmaktadır. Temmuz ayında 12,3 milyar dolar olan dış ticaret açığı ağustosta 8,7 milyar dolar, eylülde 5 milyar dolar ve ekimde 6,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nitekim, işsizlik oranı eylül ayında yüzde 9,1'e geriledi. Bu da 2013 aralık ayından beri en düşük seviyesine inmiş bulunmaktadır."

Ağar, Ticaret Bakanlığı olarak iş dünyasının yanında olmak, ihracatı artırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve uluslararası pazarlarda daha etkin rol oynamak için çalışmaları yoğun sürdürdüklerinin altını çizdi.

Türkiye Yüzyılı'na yeni hedeflerle girdiklerini vurgulayan Ağar, "Bildiğiniz üzere, önümüzdeki 3 yılın ekonomik politikalarına rehberlik edecek Orta Vadeli Programı, eylül ayında duyurmuştuk. Yakın zamanda ise 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı ile uzun vadeli hedeflerimizi sizlerle paylaştık. Plan döneminde, ihracatımızın 375,4 milyar dolara çıkmasını, 2028 yılında büyümemizin yıllık ortalama yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini ve dönem sonunda kişi başı gelirimizin 17 bin 554 dolara çıkarak ülkemizin yüksek gelirli ülkeler sınıfına girmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Ağar, 2023'te mal ve hizmet ihracatçılarına yaklaşık 8,6 milyar lira destek ödemesi sağladıklarını ifade etti.

Bazı ihracat hedeflerine de değinen Ağar, "Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, 2028 yılında ülkemizin küresel mal ihracatından aldığı payı yüzde 1,3'e, küresel hizmet ihracatından aldığı payı yüzde 2'ye yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımızın payını yüzde 50'ye ve KOBİ'lerin ihracattaki payını yüzde 32'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda ülkemizin genel ihracatı içindeki e-ihracat payını yüzde 10'a çıkarma gayemiz var." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasının ardından Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi'nin açılışını yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar'a plaket verildi, kilim hediye edildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve davetliler katıldı.