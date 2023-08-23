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Dünya

Bakan Yerlikaya duyurdu: Dost ülke ile imzalar atıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Endonezya ile güvenlik alanlarında işbirliği yapmayı amaçlayan anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya duyurdu: Dost ülke ile imzalar atıldı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, dost ve kardeş ülke Endonezya Cumhuriyeti Siyaset, Hukuk ve Güvenlik İşleri Bakanlığı Heyetler Arası Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Endonezya Cumhuriyeti Siyaset, Hukuk ve Güvenlik İşleri Bakanı Sayın Mohammed Mahfud MD ile güvenlik alanlarında işbirliği gerçekleştirmeyi amaçlayan 'Güvenlik Hususları Konusunda Ortak İş Birliği Anlaşması'nı imzaladık. Sayın Bakan'a ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik katkılarından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
  • Bakan Yerlikaya
  • endonezya

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