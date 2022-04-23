Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bölgedeki büyükelçilik sayımızı 6'dan 17'ye çıkardık

Resmi ziyaret kapsamında Uruguay'da bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliğinin açılışını yaptı.

Çavuşoğlu, günün anlam ve önemine değinerek "Bugün TBMM'nin 102. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu nedenle büyükelçiliğimizin açılışını bugün yapmamız ayrı bir anlam ifade ediyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' demişti. Bu anlayışı Uruguay'ın milli kahramanı Jose Artiguas, 'Halkın iradesi kutsaldır.' şeklinde ifade etmişti. Atatürk, bugünü tüm dünya çocuklarına armağan etti, başta güzel yavrularımız olmak üzere herkesin bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Latin Amerika turuna değinen Çavuşoğlu, "6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turunun ilk ayağı Uruguay, bölgede bizim önem verdiğimiz ülkelerden, önem verdiğimiz ortaklarımızdan bir tanesidir. Son zamanlarda ilişkilerimizde önemli bir ivme kazandık ve bugün resmi açılışı yaptığımız büyükelçiliğimiz geçen sene mart ayında faaliyete geçmişti." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Uruguay'ın da Ankara'da büyükelçilik açacağını hatırlatarak "Bakan Bustillo, Ankara ziyaretinde en kısa süre içinde Uruguay'ın da Ankara'da bir büyükelçilik açacağını söylemişti. Umarım gelecek sene tahminen nisan ayında Uruguay'ın Ankara Büyükelçiliğinin açılışını birlikte yapmak nasip olur." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki bağlara değinen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi her alanda nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk. Elbette ekonomik ilişkilerimiz önemli ama ilişkilerimizin önemli bir ayağı da kültürel ilişkilerdir. Aramızdaki fiziki uzaklığa rağmen, Uruguay ile kültürel yakınlığımız var. Uruguay dahil Latin Amerika'da Türk dizilerinin çok popüler olması tesadüf değildir."

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki kültürel yakınlığa dikkati çekerek "Aramızdaki önemli bir bağ da futbol. Türkiye, Galatasaray kaptanı Muslera, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lugano, şimdi aramıza katılan Diego Rossi ile beraber Uruguay'ı daha da çok sevdi." dedi.

- "LATİN AMERİKA BİZİM İÇİN STRATEJİK AÇILIM COĞRAFYASIDIR"

Çavuşoğlu, Latin Amerika bölgesinin önemine binaen, "Latin Amerika bizim için stratejik açılım coğrafyasıdır. Son 20 yılda bölgedeki büyükelçilik sayımızı 6'dan 17'ye çıkardık. Kısa bir sürede içinde San Salvador'a da büyükelçilik açacağız ve 17 büyükelçiliğimiz, Sao Paulo Başkonsolosluğumuz ile birlikte 18 misyonumuz olacak." diye konuştu.

Bölge ülkeleri ile Türkiye'nin ilişkilerinin geliştiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Latin Amerika ülkelerinin, Ankara'daki büyükelçilik sayısı da aynı dönemde 6'dan 16'ya çıktı. Uruguay'ın Ankara Büyükelçiliğiyle beraber 17'ye çıkacak. Büyükelçiliklerimizin açılışıyla birlikte karşılıklı ticaretimiz, her alanda iş birliğimiz artıyor. Türk Hava Yollarının (THY) seferlerinin destinasyon sayısı da artıyor. Bugün THY'nin Montevideo'ya uçma planı hakkında da görüş alışverişinde bulunduk."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin barış için gösterdiği çabalara ve küresel hedeflerine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde Ukrayna Savaşı da dahil birçok sorunla meşgulüz. Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda, barış için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz, bölgemizdeki krizlerin küresel hedeflerimizden bizi alıkoymasına izin veremeyiz. İşte bu anlayışla geleceği birlikte inşa etmek için Latin Amerika ziyaretindeyiz. Birlikte çalışırsak başta Uruguay olmak üzere tüm Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerimizi çok daha ileri noktaya götürebiliriz. Bu düşüncelerle bugünkü açılışımıza katıldığınız için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Burası sadece vatandaşlarımız için açık olmayacak, Uruguaylı dostlarımız ve tüm dostlarımız için de açık bir kapı olacaktır."

- "KARMA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TOPLANTISINI TEMMUZDA MONTEVİDEO'DA DÜZENLEYECEĞİZ"

Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo ise 2023'de iki ülke arasındaki ilişkilerin 90 yılı geride bırakacağını hatırlatarak "Sayın Çavuşoğlu ile sabah yaptığımız verimli toplantılar çerçevesinde Türkiye ile Uruguay arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi açısından izleyeceğimiz çizgiyi paylaştık. Türkiye'de yaptığımız ikili görüşmeler çerçevesinde ileriye dönük somut adımlar atmaya karar verdik." dedi.

Bustillo, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişeceğine değinerek "İkili ilişkilerimizi güçlendirme çerçevesinde halihazırda var olan bağlarımıza ekonomi, spor, eğitim ve savunma alanlarını da dahil etmeye karar verdik. Karma Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nı temmuz ayında Montevideo'da düzenleyeceğiz ve ikili ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Uruguay ve Türkiye'deki yatırımların artışı açısından bu görüşme bizim için çok büyük bir önem arz ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Montevideo Büyükelçisi Hüseyin Müftüoğlu'na çabalarından ötürü teşekkür eden Bustillo, kendisinin de Uruguay'ın Ankara Büyükelçiliğini açarak iki ülke arasındaki ilişkileri güçlü ve sağlam bir zemine oturtmayı planladığını aktardı.

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu ve katılımcılar, kurdele keserek Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açılışa katılan çocuklara hediyeler verildi.

Açılışa, Bustillo'nun yanı sıra Uruguay Sağlık Bakanı Daniel Salinas ile çok sayıda büyükelçi ve devlet görevlisi katıldı.