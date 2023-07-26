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Dünya

Bakanlık duyurdu: Tüm orman yangınları söndürüldü

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, 34 kişinin ölümüne yol açan ülkenin kuzeyindeki şehirlerde çıkan orman yangınlarının tamamının söndürüldüğünü duyurdu.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 03:41 - Güncelleme:
Bakanlık duyurdu: Tüm orman yangınları söndürüldü
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CEZAYİR (AA) - Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, 34 kişinin ölümüne yol açan ülkenin kuzeyindeki şehirlerde çıkan orman yangınlarının tamamının söndürüldüğünü duyurdu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm orman yangınları söndürüldü, koruma ve soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Cezayir'in kuzeyindeki 11 kentte 23 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sivil Savunma Başkanlığı, dün 8 şehirdeki 15 noktada orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.

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