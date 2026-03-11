İSTANBUL 15°C / 6°C
Dünya

Bakü-Brüksel hattı güçleniyor: Azerbaycan ''kilit'' ortağımız

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi öncesinde Azerbaycan'ın Avrupa Birliği için “kilit ortak' olduğunu söyledi.

11 Mart 2026 Çarşamba 14:44
Bakü-Brüksel hattı güçleniyor: Azerbaycan ''kilit'' ortağımız
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ilk Bakü ziyaretinde Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesi öncesinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Aliyev ile görüşmek için sabırsızlandığını ifade eden Costa, "Azerbaycan, AB için kilit bir ortaktır." mesajını verdi.

Costa, geçen yıl ikili ilişkilerin yeniden canlandırıldığına işaret ederek, "Güvenlik, enerji, dijitalleşme ve ulaştırma alanlarında ilişkilerimizi daha da derinleştirmeye kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

AB'nin 27 üyesini temsilen Orta Doğu'daki gerginlik üzerine Bakü'ye giden Costa, "Ayrıca, hızla değişen jeopolitik durum ışığında son gelişmeleri de ele alacağız." ifadesini kullandı.

AB, 5 Mart'ta Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla düzenlenen saldırıları kınamıştı, bunun üzerine Costa'nın önceden planlanan bir ziyaret için Bakü'ye gideceği duyurulmuştu.

- AB-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ

AB ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler özellikle enerji, ticaret ve bölgesel güvenlik alanlarında yoğunlaşıyor.

Azerbaycan, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın enerji arzını çeşitlendirme çabalarında önemli bir ortak olarak öne çıkıyor. AB ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde de arabuluculuk girişimleriyle diyalog ve barış görüşmelerine destek veriyor.

Costa'nın selefi Charles Michel de şahsi olarak Azerbaycan ile Ermenistan liderleri arasındaki görüşmelere aracılık etmiş ve Brüksel'de düzenlenen toplantılarla iki ülke arasındaki diyalog sürecine destek vermişti.

Ancak Brüksel-Bakü ilişkileri, AB içinde bazı çevreler tarafından eleştiriliyor. Bazı Avrupa Parlamentosu üyeleri ve insan hakları örgütleri, AB'yi enerji güvenliği gerekçesiyle ilişkileri güçlendirirken demokrasi ve insan hakları konularını yeterince gündeme getirmediğini savunuyor.

