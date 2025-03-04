Bakü'de ''Daha Adil Bir Dünya Mümkün'' paneli

Başkent Bakü'de düzenlenen panele Azerbaycanlı milletvekilleri, gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajı gösterildi.

Moderatörlüğünü Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger'in yaptığı panelde, dünyanın nasıl daha adil olabileceği ele alındı.

Panelin açılışında konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir; dünyanın, belirsizliklerin hakim olduğu, klasik diplomatik usullerin ve uluslararası ilişkiler sisteminin cari olmadığı bir dönemden geçtiğini, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası örgütlerin çağın sorunlarına etkili çözümler bulmakta zorlandığı söyledi.

İşbilir, uluslararası güvenlik mimarisinde çok taraflılığın zemin kaybettiğini belirterek "Türkiye, girişimci ve insani dış politika anlayışı doğrultusunda kapsayıcı, şeffaf ve hesap verebilir bir sistemin inşası için çaba sarf ediyor." dedi.

Mevcut uluslararası sistemin barış üretemediğini söyleyen İşbilir, "Adalet, yaptırım ve barış üretemeyen bu sistemin reforme edilmesi ve değişmesi için hep birlikte hareket etme vaktidir." diye konuştu.

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Dış Politika Analizi Bölümü Başkanı Dr. Cavid Veliyev, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin işlevselliğini kaybettiğini, uluslararası ilişkiler sistemi düzeninin bozulduğunu kaydetti.

Veliyev, uluslararası sistemde merkezi otoritenin olmamasının, egemen devletlerin karşılıklı olarak gerginliği tırmandırmasına neden olduğunu söyleyerek "Dolayısıyla yeni düzen kurulmalıdır. Türkiye ve Azerbaycan olarak, Türk dünyası olarak birlikte hareket etmeliyiz. Türk Devletleri Teşkilatı olarak bölgemizde oluşan güç boşluğunu ticari, politik ve güvenlik olarak doldurmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Stratcom Public Forum "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" temasıyla gerçekleştirildi.https://t.co/PQTXDMNXU2 pic.twitter.com/ytAkK3Wzcv — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 4, 2025

Azeri Basın Ajansı (APA) Medya Grubu Genel Müdürü Vüsale Mahirkızı ise adil bir dünya için medyanın da adil tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

Batı medyasının genel olarak yanlı tutum sergilediği ve adil davranmadığını söyleyen Mahirkızı, "Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözleri çok doğru sözlerdir. Bunu, medya alanına da uygulanması gerekiyor. Dünya medyası da beşten büyüktür. Türkiye ve Azerbaycan medyaları ilişkilerini daha da geliştirmelidir." ifadelerini kullandı.

Maarif Vakfı Azerbaycan Temsilcisi Serdar Gündoğan, Vakfın dünya genelindeki faaliyetlerini anlattı.

Gündoğan, dünyanın adil olmadığını, eğitime ulaşamayan toplumlar olduğu gibi yanlı ve kasıtlı eğitim verilen toplumların da olduğunu ifade ederek "Maarif Vakfı olarak dünyadaki adaletsizliğin giderilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz." dedi.

Azerbaycan Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nureddin Acır da Birleşmiş Milletler ve benzeri kurumların işlevlerine ilişkin konuştu.

Acır, bu tür örgütlerin varlığının dünyada insanların bir arada yaşaması için gerekli olduğunu fakat nitelikli çalışmadıklarını ve bütün insanlara adil ve eşit yaklaşmadıklarını anımsatarak şöyle devam etti:



"Dünyada tüm insanlara yetecek kadar kaynak var. Fakat eşit paylaşılmıyor. Uluslararası ilişkilerdeki tüm problemlerin temel noktası budur. Dünyada herkese yetecek kaynak olmasına rağmen adil paylaşılmıyor. Gelecek nesillere yaşanabilir dünya bırakmak için hepimiz sorumluyuz. Güç üzerine kurulu uluslararası düzenin adil dünya için acil olarak düşünmesi gereklidir."

Dünyada varlık göstermek isteyen ülkelerin askeri, bilgisel ve ekonomik üstünlüğe sahip olması gerektiğini vurgulayan Acır, "Karizmatik bir orduya sahip olmanız lazım. Teknolojik olarak üstün olacaksınız. Caydırıcı ve cesur bir ordunuz olacak." diye konuştu.

Acır, Filistin'de yaşananlara da değinerek "2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyayı askeri ve psikolojik yönden yöneten, Yahudi Soykırımı'dır. Yeni yüzyılın Holokost'u Filistin'dir. Eğer Filistin meselesini Türk ve İslam dünyası çok iyi okur ve ihtiyacı olan aydınlanmayı yaşarsa bu mesele yeni yüzyılın Holokost'u olacaktır. Bütün dünya buna ikna olursa huzur ve barışı bulacaktır. Türk ne kadar güçlüyse dünyada barış vardır. Türk ne kadar güçsüzse dünyada barıştan söz edemezsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Yüzyılı temalı fotoğraf sergisinin açıldığı, ressam "Devrim Erbil" belgeselinin gösterildiği panel, yuvarlak masa toplantısıyla devam etti.