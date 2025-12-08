Bakü'de kritik görüşme! Gündem barış süreci ve 3+3 formatı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bakü'de iki ülke ilişkilerini ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı Bayramov'la görüştü.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından bakanlar, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bayramov, tarihi ve kültürel açıdan yakın ülke İran'la ilişkileri dostluk, kardeşlik ve iyi komşuluk ekseninde ilerletmekten yana olduklarını söyledi.

Mevkidaşıyla siyasi, ticari, enerji güvenliği ve ulaşım, bölgesel güvenlik gibi konuları müzakere ettiklerini aktaran Bayramov, iki ülkenin Aras Nehri üzerinde gerçekleştirdiği ortak projeleri gözden geçirdiklerini belirtti.

Bayramov, Erakçi'yi Ermenistan'la barış sürecine ilişkin gelişmeler hususunda bilgilendirdiğini dile getirerek, 3+3 formatını da (Azerbaycan-Ermenistan-Gürcistan-Türkiye-Rusya-İran) konuştuklarını anlattı.

Orta Doğu'daki gelişmeleri de müzakere ettiklerine dikkati çeken Bayramov, barış ve istikrarın sağlanmasından yana olduklarının altını çizdi.

Bayramov, Azerbaycan'ın Gazze'de konuşlandırılması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılımıyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşananlar, ciddi endişe kaynağıdır. Biz, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını olumlu bulduk. Azerbaycan, Uluslararası İstikrar Gücü'ne davet edildi. Buraya davet edilen ilk ülkelerdeniz. Bazı hususlarda davet eden tarafa sorular gönderdik. Karar vermemiz için sorularımızın kapsamlı şekilde yanıtlanması gerekiyor. Sorularımıza henüz yanıt alamadığımız için Azerbaycan güçlerinin, Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılımı hususunda herhangi bir karar alınmadı."

- "AZERBAYCAN'LA İLİŞKİLERİMİZİ İLERİYE GÖTÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Erakçi, Azerbaycan'la fikir ayrılığı bulunan meseleleri ve yanlış anlaşılmaları müzakere yoluyla çözme yolunu seçtiklerini söyledi.

İlişkilerde her iki ülkenin çıkarlarının korunması gerektiğine işaret eden Erakçi, "Azerbaycan'la ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Doğu-Batı Koridoru ve Kuzey-Güney Koridoru'nu güçlendirmek istiyoruz. Bölgemize dış ülkelerin müdahalesi olmamalıdır. Bölgemiz, barış ve istikrar içerisinde olmalıdır. Azerbaycan'la ilişkilerimizi ileriye götürmekte kararlıyız. Üçüncü tarafların aramızı bozmasına asla müsaade etmemeliyiz." diye konuştu.