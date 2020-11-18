İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2020 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,712
  • EURO
    9,1753
  • ALTIN
    465.823
  • BIST100
    1259.72
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bakü'de 'Rus Barış Gücü' protestosu: Rusya git, Türkiye kal
Dünya

Bakü'de 'Rus Barış Gücü' protestosu: Rusya git, Türkiye kal

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Karabağ'daki Rusya barış gücünü protesto etti. Protestoda, 'Rusya git, Türkiye kal' sloganları atıldı.

DHA18 Kasım 2020 Çarşamba 08:10 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 08:13
ABONE OL

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı tarih sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı. Başkent Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'da barış gücü rolünü üstlenen Rus ordusunu protesto etti. 

Protesto eden grup, ellerindeki " Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan'da kalsın" yazılı pankartla " Rusya git, Türkiye gelsin" sloganları attı. Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.