Bakü'de Rus çetesine operasyon

Azerbaycan'da, Rus vatandaşlarından oluşan iki organize suç çetesi çökertildi.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığına bağlı ekipler, İran kaynaklı uyuşturucuların Bakü üzerinden transit geçişi, çevrim içi dağıtımı ve siber dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle iki çeteye operasyon düzenledi.
Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin Rusya vatandaşı oldukları öğrenildi.
Sosyal medyada, ters kelepçe takılan şüphelilerin polis araçlarına bindirilerek götürülmesine ilişkin görüntüler yer aldı.