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Dünya

Bakü'de TÜRKSOY'un 30. yıl yılı konserle kutlandı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konser düzenlendi.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 14:52 - Güncelleme:
Bakü'de TÜRKSOY'un 30. yıl yılı konserle kutlandı
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Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nde verilen konsere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İnsani Politikalar Daire Başkanı Fereh Aliyeva, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanlıkları temsilcileri, Azerbaycan'daki diplomatik misyon temsilcileri, kültür ve sanat camiasından seçkin isimler ve vatandaşlar katıldı.

TÜRKSOY'dan yapılan açıklamaya göre, konser öncesinde Merkez'in fuaye alanında "TÜRKSOY Kültür Günleri" kapsamında "TÜRKSOY 30 Yıl" fotoğraf sergisi ile "23. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması" resim sergisinin açılışı yapıldı.

Konserin açış konuşmasını gerçekleştiren Fereh Aliyeva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in TÜRKSOY'un 30. yılı münasebetiyle etkinlik katılımcılarına hitap ettiği mektubunu okudu.

Aliyev, mektubunda TÜRKSOY'un Türk kültür mirasının korunması, bu büyük zenginliğin gelecek nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılması konusunda övgüye değer hizmetler verdiğini belirterek Türk dünyasının birliğinin daha da güçlendirilmesi, ortak kültürel ve manevi değerlerin layıkıyla korunup yaşatılması işinde TÜRKSOY'a başarılar diledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek kendilerine bu imkanı sunduğu ve her fırsatta Türk dünyasının yanında olduğu için Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür etti.

Raev, konuşmasının ardından yazar Elçin Efendiyev, sanatçılar Polad Bülbüloğlu, Şefige Memmedova, Nureddin Mehdihanlı, Faik Süceddinov, ressamlar Ferhad Halilov ve Sakit Memmedov gibi Azerbaycan'ın önemli kültür ve sanat insanlarına TÜRKSOY'un "Şeref" madalyalarını takdim etti.

Madalya takdiminin ardından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve KKTC'li sanatçılar sahne alarak gösteri sundu.

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