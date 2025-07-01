Bakü'den Moskova'ya işkence ve cinayet soruşturması

Azerbaycan vatandaşlarının ve Azerbaycan kökenli kişilerin Rusya Federasyonu kolluk kuvvetleri mensupları tarafından, işkenceye maruz bırakılması ve iki kişinin kasten öldürülmesiyle ilgili olarak Azerbaycan Başsavcılığı tarafından ceza soruşturması başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran'da sabah saatlerinde Rusya Ulusal Muhafızları, İçişleri Bakanlığı ve Federal Güvenlik Servisinin Sverdlovsk bölgesindeki görevlilerinin katılımıyla Yekaterinburg şehrinde düzenlediği ortak operasyonlar sırasında, geçmişte işlenen bazı suçlarla ilgili şüpheli olarak görülen Azerbaycan vatandaşları ve Azerbaycan kökenli kişiler gözaltına alındı.

Gözaltı sürecinde ve sonrasında, kolluk kuvvetleri mensuplarının bazı kişilere karşı grup halinde gerçekleştirdiği eylemlerde, kişilerin özgürlükleri kısıtlandı, savunmasız ve direnme imkanı bulunmaksızın sert cisimlerle vücutlarının çeşitli bölgelerine çok sayıda darbe indirildi, bu kişiler ağır işkencelere maruz kaldı.

Olay sonucunda, küçük ölçekli ticaretle uğraşan Hüseyn Seferov (59) Yekaterinburg'daki bir emniyet binasında hayatını kaybetti, kardeşi, taksi şoförlüğü yapan Ziyaddin Seferov (55) ise güvenlik güçlerine ait resmi araçta aldığı ağır darbeler nedeniyle yaşamını yitirdi.

Adli tıp raporlarına göre, Hüseyn Seferov'un çok sayıda kaburga kırığı ve diğer travmalara bağlı olarak travmatik ve hemorajik şoktan, Ziyaddin Seferov'un ise çok sayıda darbe sonucu gelişen travmatik şoktan öldüğü belirlendi.

Ayrıca, aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer Azerbaycan vatandaşları da benzer şekilde işkenceye maruz kaldı, çeşitli derecelerde bedensel zarar gördü ve halen Rusya'daki sağlık kuruluşlarında tedavi altında bulunuyor.

Toplanan deliller ışığında, Azerbaycan Başsavcılığı tarafından Azerbaycan Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ceza soruşturması başlatıldı.

Açıklamada, konunun araştırılması için başsavcılık bünyesinde özel soruşturma ekibi oluşturulduğu, uluslararası hukuk normları çerçevesinde ilgili ülkelere adli yardım talepleri gönderileceği, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve faillerin tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için gerekli işbirliğinin sağlanacağını kaydedildi.

- AZERBAYCAN İLE RUSYA ARASINDAKİ GERGİNLİK

Azerbaycan'a ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi üzerine Azerbaycan, Rusya'dan özür ve suçluların cezalandırılmasını istemiş ancak bu talep karşılık görmemişti.

Azerbaycan, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetini sonlandırmış, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da düzenlenen törenlerle katılmamıştı.

Rus güvenlik güçlerince, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış ve 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerini iptal etmişti.

Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü Ofisine Azerbaycan polisi tarafından operasyon düzenlenmiş, bazı çalışanlar gözaltına alınmıştı.

Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürülmüştü.