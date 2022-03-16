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Dünya

Singapur'dan Çin'e Ukrayna savaşını durdurmak için ekonomik nüfuzunu kullanma çağrısı

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Çin'e, Ukrayna'daki savaşı durdurmak için Rusya üzerindeki ekonomik nüfuzunu kullanma çağrısında bulundu.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 13:03 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 13:03
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Bakan Balakrishnan, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Ukrayna krizi nedeniyle dünyanın yol ayrımına geldiğini belirterek Çin'in gelecek günlerde ve haftalarda alacağı kararların küresel ekonominin geleceğine yön vereceğini ileri sürdü.

Çin'in Rusya üzerinde siyasi, ekonomik ve diplomatik alanlarda büyük etkisi olduğu görüşünü dile getiren Balakrishnan, "Umarım nüfuzlarını Çin'e özgü şekilde kullanırlar; sessiz, gizliden ama etkili şekilde." dedi.

Balakrishnan, Ukrayna krizinin, küresel ekonominin ikiye ayrışmasına, tedarik zincirlerinin ve teknolojinin bölünmesine yol açabileceğine dikkat çekerek Çin'in bütünleşmiş, çok taraflı ve kurallara dayalı bir dünyada Rusya'dan fazla çıkarı olduğunu vurguladı.

Singapur, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına destek veren tek Güneydoğu Asya ülkesi olmuştu.

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