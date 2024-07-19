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Dünya

Bali'de helikopter kaza kırıma uğradı

Endonezya'nın Bali adasının Güney Kuta bölgesindeki Pecatu'da kayalıklara çarparak kırıma uğrayan helikopterde bulunan 3 kişi ağır yaralanırken 2 kişi, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 15:22 - Güncelleme:
Bali'de helikopter kaza kırıma uğradı
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Yetkililerden alınan bilgiye göre helikopterde pilot dışında 2'si Avustralya vatandaşı 4 kişi daha bulunuyordu. Arama kurtarma ekiplerince helikopterden çıkarılan ağır yaralı 3 kişinin bölgedeki Siloam Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.
  • Bali helikopter kaza
  • Güney Kuta yaralanma
  • Pecatuda kırım

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