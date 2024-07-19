Bali'de helikopter kaza kırıma uğradı

Yetkililerden alınan bilgiye göre helikopterde pilot dışında 2'si Avustralya vatandaşı 4 kişi daha bulunuyordu. Arama kurtarma ekiplerince helikopterden çıkarılan ağır yaralı 3 kişinin bölgedeki Siloam Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. <img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/07/19/35183298.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/07/19/35183299.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/07/19/35183301.jpg'/>