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Dünya

Balistik füzeler Demir Kubbe'yi deldi... ''Başarı oranı çok düştü'' itirafı

ABD'li bir yetkili, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin İran'ın son 24 saatteki balistik füze saldırılarına karşı başarı oranının sadece yüzde 65 olduğunu açıkladı. İsrailli bir yetkili ise İran füzelerine yönelik erken uyarının 10-11 dakikadan 6-7 dakikaya düştüğünün aktardı.

IHA20 Haziran 2025 Cuma 10:08 - Güncelleme:
Balistik füzeler Demir Kubbe'yi deldi... ''Başarı oranı çok düştü'' itirafı
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ABD'li ve İsrailli yetkililer, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin başarı oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'li yetkili, Demir Kubbe'nin son 24 saat içerisinde İran'dan gönderilen füzelerin sadece yüzde 65'ini önlediğini belirtti.

Halen günlük hükümet bilgilendirmeleri alan eski bir üst düzey İsrailli istihbarat yetkilisi ise, söz konusu oranın dünkü sayılarla kıyaslandığında yüzde 90'lık bir değere tekabül ettiğini ifade etti. İsrailli yetkili, "İran'ın halen çok gelişmiş füzeleri var ve bunları kullanıyorlar" ifadelerini kullanarak, "İran'ın son günlerde kullandığı daha hızlı füzeler hedeflerine yaklaşırken, İsrail'in hazırlanmak için daha az vakti oluyor" dedi.

ERKEN UYARI SÜRESİ 6-7 DAKİKAYA KADAR DÜŞTÜ

İsrailli yetkili, İran'ın kullandığı füzelerin hızına dikkat çekerek, "Düne kadar, füzeler düşmeden 10 ila 11 dakika önceden erken uyarılar alıyorduk ancak bu sabah bu sayı 6 ila 7 dakika arasına düştü" dedi.

Yetkili, "Daha da önemlisi İranlılar, bugün Beerşaba'daki hastanede olduğu gibi, saldırının son aşaması için çok hassas olmalarını sağlayan ve tam olarak istedikleri hedeflere saldırmalarına yardımcı olan bir navigasyon sistemine sahipler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran doğrudan Beerşaba'daki hastaneyi hedef aldığı haberlerini yalanlayarak, hastanenin yakındaki bir askeri karargaha düzenlenen saldırının şok dalgası yüzünden zarar gördüğünü aktardı.

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