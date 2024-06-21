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Dünya

Balkan ülkelerinde elektrik kesintileri

Balkan ülkeleri Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Arnavutluk'ta meydana gelen elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor.

AA21 Haziran 2024 Cuma 16:28 - Güncelleme:
Balkan ülkelerinde elektrik kesintileri
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Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Karadağ'da öğle saatlerinde elektrik dağıtım sisteminde meydana gelen arıza, ülkenin neredeyse tamamı ile Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın bazı bölgelerinde elektrik kesintisine sebep oldu.

Karadağ Enerji Dağıtım Şirketi, sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Bosna Hersek Elektrik Şirketi de kesintinin bölgesel dağıtım hattındaki arızadan kaynaklandığını bildirdi.

Bosna Hersek'teki elektrik kesintisi dolayısıyla başkent Saraybosna'daki tramvayların durması ve trafik ışıklarının çalışmaması şehirde trafiğin kilitlenmesine sebep oldu. Hırvatistan'ın Split şehrinde de kesinti nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

- ARNAVUTLUK VE KOSOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ KISA SÜRDÜ

Öten yandan Arnavutluk İletim Sistemi Operatörü, ülkede yüksek iletim hacimleri ve aşırı hava sıcaklığından kaynaklanan arızanın Yunanistan'la olan enterkoneksiyon hattında başladığını ve daha sonra ülke geneline yayıldığını duyurdu. Ülke genelinde yaşanan elektrik arızasının yaklaşık 1 saatin ardından giderildiği bildirildi.

Ayrıca, Kosova'nın bazı bölgelerinde kısa süreli yaşanan elektrik kesintisi ülke geneline yayılmadı. Kosova Elektrik Tedarik Şirketi, ülke genelinde herhangi bir sorun olmadığını duyurdu.

Bu arada Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Kosova'da bugün etkisini artıran sıcak hava dolayısıyla vatandaşlara dikkatli olmaları, bol su içmeleri ve güneşten kaçınmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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