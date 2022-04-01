Balkan ülkelerinde ilk teravih namazı kılındı

Bu ülkelerdeki Müslümanlar, ilk teravih heyecanını yaşamak için ülke genelindeki camilere akın etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, ramazanın ilk teravih namazını kılmak için gelen Müslümanlarla doldu. Caminin dolması nedeniyle bazı Müslümanlar yağmura rağmen teravih namazını dışarda kıldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Müslümanlar da ilk teravih nedeniyle Ethem Bey Camisi'nde saf tuttu.

Tiran'daki camilerin yanı sıra ülke genelindeki camiler de ilk teravih namazını eda etmek isteyenlerle doldu.

Kosova'daki Müslümanlar da bu yılın ilk teravih namazını eda etmek için ülke genelindeki camileri doldurdu.

Başkent Priştine'deki müminler de namazı kılmak için Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne geldi.

İlk teravih namazı ile tüm camilerde ramazan dolayısıyla dualar edildi.