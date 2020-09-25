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Dünya

Balkan ülkesi Kosova'da yeni bir siyasi parti kuruldu

Balkan ülkesi Kosova'da, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. YTHP, Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) ardından ülkedeki ikinci Türk partisi oldu.

AA25 Eylül 2020 Cuma 15:20 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 15:20
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Prizren şehrinde gerçekleştirilen Kurucu Genel Kurulda, partinin genel başkanlığa oy birliğiyle Ertan Simitçi seçilirken, genel başkan yardımcıları Gökşen Uysal Curci ile Onur Canhas oldu.

Partinin Başkanlık Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından partinin Kosova siyaset sahnesinde yerini alacağı belirtildi.

Açıklamada, "Genç, kaliteli, nitelikli ve deneyimli kadroları ile ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak, Kosova Türk toplumunun istikbali için politikalar üretecek ve geliştirecek, ülke siyasetini doğru okuyacak ve toplumumuzun değerlerine sahip çıkacak Yenilikçi Hareket, bugünden itibaren siyasi çalışmalarına başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Yeni oluşumun tek amacının, tüm ülkeye ve kamuoyuna örnek, Türk toplumuna layık bir siyasi parti olma yolunda ilerleyerek seçmenlerinin iradesini sandıkta yeniden canlandırmak ve temsiliyetlerini her alanda artırmak olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumda ayrımcılığa ve bölünmeye asla izin vermeyeceğiz. Bu sebeple, önceliğimiz milli iradeye saygı duyulması ve bu doğrultuda siyasi çalışmalarımızın yürütülmesidir. Halkımıza ve seçmenimize kavuşmanın heyecanı ile Kosova siyasetinde yeni bir dönemin başlaması için ilk adımı atıyoruz."

YTHP, Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) ardından ülkedeki ikinci Türk partisi oldu.

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